Das geschah in der Nacht zu Mittwoch in Berlin

17 Jahre alter Anrufer löste Polizeieinsatz an Grundschule aus: Ein 17 Jahre alter Jugendlicher soll den Fehlalarm an einer Grundschule in Gesundbrunnen ausgelöst haben. "Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Missbrauchs von Notrufen eröffnet", sagte ein Behördensprecher am Mittwochmorgen. Der Jugendliche wohnt den Angaben zufolge in der Nähe der Schule. Ob er dort auch Schüler war, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Ob der Jugendliche den Notfall wirklich vorgetäuscht hat, müssten nun die Ermittlungen ergeben, hieß es. Der Missbrauch von Notrufen kann mit einer Gefängnisstrafe von bis zu zwei Jahren oder einer Geldstrafe bestraft werden. Das Schulgelände der Wilhelm-Hauff-Schule war am Dienstag evakuiert und für mehrere Stunden gesperrt worden. Das Gebäude wurde abgesucht. Nach zwei Stunden gab die Polizei Entwarnung, es sei nichts Verdächtiges entdeckt worden. Der 17 Jahre alte Anrufer hat den Angaben zufolge zwei verdächtige Personen beobachtet, die in die Schule gelaufen sein sollen.

Mann pöbelt Touristinnen an - Festnahme: In Mitte hat ein 63-Jähriger Touristinnen antisemitisch beleidigt. Der Mann beschimpfte am Montag zunächst eine amerikanische Staatsangehörige, die an der Rathausstraße Ecke Poststraße fotografierte, wie die mitteilte. Am Dienstagnachmittag wurden die Beamten gerufen, nachdem derselbe Mann eine 18-Jährige im Nikolaiviertel antisemitisch beleidigt hatte. Sie trug laut Polizei ein Kopftuch und nahm mit ihrer Schulklasse an einer Führung teil. Als die Stadtführerin versuchte, den Mann zu beruhigen, beschimpfte er auch diese und spuckte ihr ins Gesicht. Der Pöbler wurde vorübergehend festgenommen. Jetzt ermittelt der Staatsschutz.

Radfahrer fährt bei Rot und verunglückt schwer: Ein Radfahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Auto in Kreuzberg schwer verletzt worden. Nach Zeugenaussagen missachtete der 36-Jährige am Dienstagnachmittag an der Kreuzung Urbanstraße Ecke Blücherstraße eine rote Ampel, wie die Polizei mitteilte. Nachdem er eine Fußgänger-Mittelinsel passiert hatte, prallte er in die Seite eines von rechts kommenden Autos. Der Radfahrer erlitt nach Polizei-Angaben Verletzungen am Becken und musste in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden. Der Verkehrsermittlungsdienst kümmert sich um den Fall.

