Obdachloser verletzt Polizisten mit Faustschlägen

Berlin. Mit Faustschlägen hat ein betrunkener Wohnungsloser am Bahnhof Zoologischer Garten Polizisten angegriffen. Wie die Bundespolizeidirektion Berlin am Dienstag mitteilte, war es an der Bahnhofsmission am Montagabend zwischen Wohnungslosen zu einem Streit gekommen. Der 32-Jährige erhielt einen Platzverweis, dem er jedoch nicht nachkam. Deshalb nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam.

Auf dem Weg zur Dienststelle versuchte er sich zu befreien und verletzte einen Polizisten durch einen Faustschlag. Die Beamten überwältigten ihn. Dabei erlitt ein 22-jähriger Bundespolizist Schürfwunden am Ellenbogen. Beim 32-Jährigen wurden 2,1 Promille Alkohol gemessen. Gegen ihn wird jetzt wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Er kam wieder auf freien Fuß.

( dpa )