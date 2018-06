Zahlreiche Polizisten sind an der Schule in der Gotenburger Straße Ecke Prinzenallee im Einsatz

An der Grundschule an der Gothenburger Straße sammelten sich rund 30 Polizisten mit Maschinenpistolen. Schüler wurden vom Gelände geführt.

Gesundbrunnen Einsatz in Berliner Grundschule: Verdacht auf "Gefahrenlage"

An einer Berliner Grundschule in Gesundbrunnen im Bezirk Mitte gibt es aktuell einen Polizeieinsatz. Es gehe um den "Verdacht einer Gefahrenlage" in der Gotenburger Straße, twitterte die Polizei.

"Unsere Kollegen haben das Schulgelände abgesperrt und begehen derzeit das Gebäude", teilte die Polizei bei Twitter mit. Die Prinzenallee in Gesundbrunnen sei aktuell gesperrt. "Bitte meiden Sie den Bereich." Polizeisprecher Thomas Neuendorf, der sich am Einsatzort befindet, schrieb bei Twitter: "Die Polizei hat einen Anruf von einer Person außerhalb der Schule bekommen. Der Anrufer will zwei verdächtige Personen beobachtet haben, die in die Grundschule gelaufen sein sollen. Das hat diesen Einsatz ausgelöst."

Ein bewaffneter Polizist an der Schule. Die Polizei verbreitete das Bild bei Twitter

Foto: Twitter

Die Einsatzkräfte führten derzeit Schüler aus dem Gebäude. Nach Informationen der Berliner Morgenpost ist die Polizei mit rund 20 Einsatzfahrzeugen am Ort, auch drei Krankenwagen stehen auf der Prinzenallee. Zwei weitere Krankenwagen wurden offenbar nachalarmiert. Rund 30 Polizisten einer Einsatzhundertschaft mit Maschinenpistolen sammelten sich im Bereich Gotenburger Straße Ecke Prinzenallee. Die ersten Polizisten setzten sich um 11.36 Uhr Richtung Gotenburger Straße in Bewegung. Parallel wurde eine Schulklasse vom Gelände geführt. Daraufhin setzten weitere Polizisten sich mit Maschinenpistolen im Anschlag in Bewegung Richtung Schulgelände.

Nach Informationen der Berliner Morgenpost rückte inzwischen auch das SEK an der Schule an. Eine Frau begab sich weinend in Obhut der Einsatzkräfte.

Unsere Kolleg. haben das Schulgelände abgesperrt und begehen derzeit das Gebäude. Die Prinzenstraße in #Gesundbrunnen ist aktuell gesperrt.



Hinweis: Wir updaten hier regelmäßig. Auch unsere Pressestelle ist auf der Anfahrt.

⚠️Bitte meiden Sie den Bereich. pic.twitter.com/ZLHN0JPf1h — Polizei Berlin (@polizeiberlin) June 5, 2018

( dpa/seg )