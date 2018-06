Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Dienstag in Berlin

Raubüberfall mit Schusswaffe, Messer und Schraubenzieher: Eine 21 Jahre alte Mitarbeiterin eines Discounters in Pankow ist von drei Maskierten überfallen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sollen die Täter das Geschäft in der Rennbahnstraße am Montagabend betreten, die Frau mit einer Schusswaffe, einem Messer sowie einem Schraubenzieher bedroht und Geld gefordert haben.

Einer der Täter hebelte die Kasse auf. Ein zweiter Täter entwendete den Inhalt einer anderen Kasse. Alle drei Räuber flüchteten mit einem bereitgestellten Auto. Später stellte sich bei der Kennzeichenüberprüfung heraus, dass das Fahrzeug gestohlen worden war. Die 21-Jährige blieb unverletzt.

Bus und Bahn

Schöneberg: Auf der Martin-Luther-Straße zwischen 9.30–14 Uhr Richtung An der Urania zwischen Winterfeldstraße und Motzstraße nur ein Fahrstreifen.

Wannsee: Von 9–11.30 Uhr kommt es wegen einer Fahrrad-Demonstration zu Behinderungen u.a. im Bereich Glienicker Brücke – Königstraße – Kronprinzessinenweg – Königsweg – Fontane-straße – Trabener Straße – Halensee-straße – Rathenauplatz – Kurfürstendamm – Tauentzienstraße – Budapester Straße – Stülerstraße – Tiergartenstraße – Lennéstr. – Ebertstr. – Französische Straße – Neustädtische Kirchstraße – Reichstagufer und Friedrichstraße.

Wetter

Der Tag beginnt teilweise noch mit dichten Wolken, im Tagesverlauf kann sich aber immer öfter die Sonne durchsetzen. Es bleibt weitgehend trocken. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 24 und 26 Grad. Der Wind weht schwach aus nördlichen Richtungen. In der Nacht ist es meist nur gering bewölkt oder sternenklar. Die Luft kühlt sich auf 13 bis 9 Grad ab. Am Mittwoch scheint neben lockeren Wolkenfeldern häufig die Sonne, und es bleibt weitgehend trocken. Die Temperaturen steigen auf 24 bis 26 Grad.

( BM )