Feuerwehrmann bei Einsatz in Wedding von Taxi angefahren

Berlin. Auf dem Weg zu einem Einsatz am Jüdischen Krankenhaus an der Heinz-Galinski-Straße in Wedding ist am Montagmorgen gegen 8 Uhr ein Feuerwehrmann verletzt worden.

Beim Einsatz einer ausgelösten #Brandmeldeanlage in #Wedding, der sich als Fehlalarm herausstellte, wurde um 8 Uhr ein Kollege beim Aussteigen aus dem #LHF von einem Pkw angefahren. Er wurde vom Notarzt behandelt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert.#guteBesserung — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) June 4, 2018

Die Einsatzkräfte seien alarmiert worden, weil eine Brandmeldeanlage ausgelöst hatte, hieß es. Als der Feuerwehrmann aus dem Löschfahrzeug ausgestiegen war, wurde er von einem Taxi erfasst, wie ein Sprecher der Feuerwehr erklärte. Der Mann wurde von einem Notarzt behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Der vermeintliche Brand entpuppte sich als Fehlalarm.

( BM )