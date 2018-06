An der Kissingenstraße brannte in der Nacht der Wagen eines Internetunternehmens. Eine Frau rief die Polizei.

Berlin. Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag in Pankow einen Firmentransporter angezündet. Eine Frau bemerkte gegen 2 Uhr an der Kissingenstraße in Pankow das brennende Fahrzeug und rief die Polizei.

Die Feuerwehr löschte den Brand, der das Fahrzeug im vorderen Teil zerstörte. Bei den weiteren Ermittlungen stießen die Beamten auf einen zweiten Transporter selbiger Firma, bei dem das Inbrandsetzen misslang. Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt.

( BM )