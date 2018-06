Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Montag in Berlin

Berlin. 16-jährige steigt aus Tram und wird von Auto angefahren: Eine 16-Jährige ist in Prenzlauer Berg von einem Auto angefahren worden, nachdem sie aus einer Straßenbahn der Linie M5 ausgestiegen war. Die Jugendliche wurde bei dem Unfall an der Haltestelle Oderbruchstraße schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei habe ein Ermittlungsverfahren aufgenommen, sagte eine Sprecherin am Montag. Solange eine Straßenbahn an einer Haltestelle steht, haben die ein- und aussteigenden Fußgänger Vorrang vor Fahrzeugen und Fahrrädern, die entweder sehr langsam fahren oder anhalten müssen.

So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt Laut der Kriminalstatistik 2017 ist Berlin sicherer geworden. Bei manchen Delikten gibt es aber auch starke Zuwächse. So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt

Bus und Bahn

S2: Von 4 Uhr bis Dienstag, 1.30 Uhr, zwischen Pankow-Heinersdorf und Buch unterbrochen (SEV). S3: Von 22 bis 1.30 Uhr zwischen Köpenick und Karlshorst unterbrochen (SEV).

U55: Die U-Bahn-Linie ist bis Mitte Dezember zur Vorbereitung an die Anbindung an die Linie U5 eingestellt.

Staustellen

Prenzlauer Berg: Die Thaerstraße ist ab dem Vormittag für wenige Tage in Richtung Bersarinplatz zw. Storkower Str. und Hermann-von-Blankenstein-Straße baustellenbedingt gesperrt.

Tempelhof: Auf dem Tempelhofer Feld beginnt um 13 Uhr eine Demonstration und verläuft u.a. über Paradestraße, Katzbachstraße, Yorckstraße, Lützowplatz, Großer Stern, Straße des 17. Juni, Spreeweg, Lessingstraße, Putlitzbrücke und Torfstraße zur Triftstraße. Rudow: Auf der Neuköllner Straße bis Anfang Juli stadtauswärts zw. Flurweg und Fritz-Erler-Allee nur ein Fahrstreifen. Reinickendorf: Die Ollenhauerstraße ist für eine Woche Richtung Kurt-Schumacher-Damm zwischen Kögelstraße und Großkopfstraße auf einen Fahrstreifen verengt. Weißensee: Die Roelckestraße ist Richtung Darßer Straße zw. Gehringstr. und An der Industriebahn gesperrt, Umleitung ausgewiesen.

Wetter

Bei einem Mix aus Sonne und Wolken bleibt es meist trocken. Der Wind weht schwach aus Nordwest. Es wird bis zu 28 Grad warm. Am Dienstag ziehen am Vormittag noch dichte Wolkenfelder vorüber. Nachmittags scheint die Sonne immer häufiger, und es bleibt trocken, bei 25 bis 27 Grad. Am Mittwoch wechseln sich Sonnenschein und Wolken ab, und es bleibt überwiegend trocken, bei erneut 25 bis 27 Grad.

Das Wetter für Berlin immer aktuell

( BM )