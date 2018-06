Berlin. An der Seestrasse in Wedding ist in der Nacht zu Sonnabend ein Auto gegen eine Laterne geprallt. Die Fahrerin soll dabei leicht verletzt worden sei. Gegenüber der Polizei gab sie an, nicht selbst gefahren zu sein. Allerdings befanden sich im Wagen keine weiteren Personen. Die Beamten sicherten DNA-Spuren am Lenkrad und brachten die Frau zur Blutentnahme in ein Krankenhaus.

Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt.

( BM )