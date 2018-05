Das ausgebrannte Wohnmobil an der Eresburgstraße in Tempelhof

Eresburgstraße Wohnmobil brannte in Tempelhof

Berlin. In der Nacht zu Donnerstag hat in Tempelhof ein Wohnmobil Feuer gefangen. Der Brand ereignete sich an der Eresburgstraße Feuer, wie die Einsatzkräfte mitteilten.

Ein Übergreifen der Flammen auf andere Fahrzeuge sei verhindert worden. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache sei noch unklar.

( dpa )