Das geschah in der Nacht zu Donnerstag in Berlin

Mann bei Streit in U-Bahnhof schwer verletzt: Bei einem Streit auf dem U-Bahnhof Lichtenberg ist ein 43 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, soll der betrunkene Mann am Mittwochabend bereits auf dem U-Bahnhof Frankfurter Allee herumgepöbelt haben. Ein unbekannter Mann hat ihn daraufhin angesprochen. Es kam zum verbalen Streit. Die Auseinandersetzung eskalierte laut Polizei schließlich in der U-Bahnlinie 5, als einer der beiden Männer handgreiflich wurde. Auf dem U-Bahnhof Lichtenberg sei der 43-Jährige dann gestürzt und mit dem Kopf auf die unterste Treppenstufe geknallt. Er wurde mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Angreifer ergriff laut Polizei die Flucht.

Laube brannte: In Buch ging in der Nacht eine Gartenlaube in Flammen auf. Die Hütte hatte aus bisher ungeklärten Gründen Feuer gefangen. Rund 20 Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude verhindern. Nach knapp drei Stunden rückte die Feuerwehr wieder ab. Verletzt wurde niemand.

Wohnmobil fing Feuer: An der Eresburgstraße in Tempelhof fing in der Nacht ein Wohnmobil Feuer. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Fahrzeuge sei verhindert worden. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar.

Doppeldecker-Bus der BVG Raub der Flammen: Ein Doppeldecker-Bus der BVG hat in Spandau Feuer gefangen. Wie die Feuerwehr mitteilte, ereignete sich der Brand am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr am Juliusturm. Der Busfahrer habe schnell reagiert haben und sein Fahrzeug rechtzeitig evakuiert. Verletzt wurde niemand. Warum der Bus in Flammen aufging, ist derzeit noch unklar.

U1: Kein Halt am U Görlitzer Bahnhof vom 28.5. bis 13.7. (Richtung U Uhlandstraße). Bitte bis zum nächsten U-Bahnhof vorfahren und von dort wieder zurück.

A 113 (Schönefeld-Zubringer): Wegen Wartungsarbeiten wird die A 113 stadteinwärts zwischen den AS Schönefeld-Nord und AS Adlershof gesperrt. Die Sperrung beginnt um 21 Uhr und dauert bis Freitag, 5 Uhr.

Kladow: Auf dem Kladower Damm haben Bauarbeiten begonnen. In Höhe der Christoph-Kolumbus-Straße regelt eine Baustellenampel bis Anfang Juli den Verkehr.

A 10, Nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim: Zwischen Birkenwerder und Dreieck Pankow wegen Brückeninstandsetzung nur eine freie Spur. Die Geschwindigkeit ist auf 80 km/h begrenzt.

Friedrichshain: Stralauer Platz zwischen An der Schillingbrücke und Straße der Pariser Kommune nur eine Spur frei.

Mitte: In der Zeit von 19.15 bis ca. 20.15 Uhr zieht eine Fronleichnamsprozession vom Gendarmenmarkt über Markgrafenstraße, Taubenstraße, Friedrichstraße und Unter den Linden zum Bebelplatz.

Charlottenburg: Cauerstraße in Höhe Guerickestraße geänderte Verkehrsführung, vorübergehende Regelung durch provisorische Ampelanlagen.

Französisch Buchholz: Schönerlinder Straße zwischen Am Posseberg und der A 10 in beiden Richtungen gesperrt und eine Umleitung ist eingerichtet.

Die Sonne wechselt sich bei uns mit ein paar Quellwolken ab. Im Laufe des Tages gibt es nur vereinzelt Regenschauer oder Gewitter. Der Wind weht schwach bis mäßig, in Böen frisch aus Ost

