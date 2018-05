43-Jähriger prallt nach Faustschlag mit dem Kopf gegen Stufe

Berlin. Ein 43-Jähriger ist am Mittwochabend im U-Bahnhof Lichtenberg von einem Unbekannten schwer verletzt worden. Wie eine Sprecherin der Berliner Polizei sagte, prallte der Mann nach dem Faustschlag eines Unbekannten mit dem Kopf gegen eine Treppenstufe am Bahngleis. Dabei verlor der 43-Jährige das Bewusstsein. Er erlitt eine stark blutende Kopfplatzwunde. Zeugen alarmierten Rettungskräfte, die ihn mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus brachten. Der 43-Jährige sei nach derzeitigen Ermittlungen nicht die Treppe hinuntergestoßen worden, so die Sprecherin weiter.

Der Tatort wurde am Mittwochabend abgesperrt

Foto: Thomas Peise

Wie die Polizeisprecherin weiter sagte, waren die beiden Männer laut Zeugenaussagen gegen 19.30 Uhr bereits am U-Bahnhof Frankfurter Allee aneinandergeraten. Demnach habe der stark betrunkene 43-Jährige am Bahngleis ziellos herumgepöbelt. Der spätere Angreifer habe ihn zunächst aufgefordert, dies zu unterlassen. Daraufhin habe sich eine Rangelei entwickelt, die sich in einem U-Bahnzug der Linie U5 fortsetzte.

Die Identität des Angreifers ist bislang unbekannt

Foto: Thomas Peise

Dort soll der Unbekannte den 43-Jährige mit flacher Hand ins Gesicht geschlagen haben. Am U-Bahnhof Lichtenberg hätten beiden den Zug verlassen. Dort kam es dann zu dem folgenschweren Faustschlag des Unbekannten.

Der 43-Jährige kam mit einer stark blutenden Kopfplatzwunde in ein Krankenhaus

Foto: Thomas Peise

Die Kriminalpolizei sicherte noch am Mittwochabend am Tatort Spuren, das Bahngleis war zwischenzeitlich abgesperrt. Von dem unbekannten Angreifer fehlte zunächst jede Spur. Möglicherweise können Aufnahmen von Überwachungskameras zur Identifizierung des Täters beitragen.

( BM )