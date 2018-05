Bei Bauarbeiten an der Schulstraße in Pankow ist eine Wurfgranate entdeckt worden. Der Bereich wurde abgesperrt.

Schulstraße Granate in Pankow entdeckt: Schulen und Kita evakuiert

Berlin. Bei Bauarbeiten an der Schulstraße in Pankow ist am Mittwochnachmittag eine Wurfgranate gefunden worden. Zwei Schulen und eine Kita seien bereits geräumt worden, teilte die Berliner Polizei beim Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Der Bereich werde abgesperrt. Sprengstoffexperten des Landeskriminalamts (LKA) seien auf dem Weg zum Fundort, hieß es weiter.

Bei Bauarbeiten in der Schulstr. in #Pankow wurde eine Wurfgranate gefunden. Unsere Kolleg. vom #A13 sind vor Ort und sperren den Bereich ab.



Zwei Schulen und eine Kita sind bereits geräumt.



Unsere Spezialisten vom #LKA sind auf der Anfahrt.#DAfürDICH ^tsm pic.twitter.com/QKWKFDc765 — Polizei Berlin (@polizeiberlin) May 30, 2018

