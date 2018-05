In Zehlendorf ist die Feuerwehr zurzeit im Einsatz. Dort ist ein Dach eines Reihenhauses in Brand geraten.

Berlin-Zehlendorf Dach von Reihenhaus in Brand geraten

Berlin. Am frühen Mittwochnachmittag ist in Berlin-Zehlendorf gegen 13 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Das Dach eines Reihenhauses war in Brand geraten.

Die Feuerwehr begann kurz darauf mit den Löscharbeiten. 28 Kräfte sind zurzeit im Einsatz. Die Hintergründe des Feuers sind noch unklar.

( BM )