Massive Verkehrsbehinderungen nach Unfall in Tiergarten

Zwei Autos sind an der Hofjägerallee in Tiergarten in einen Unfall verwickelt worden. Es kam zu massiven Verkehrsbehinderungen.

Berlin. Nach einem schweren Unfall an der Hofjägerallee in Tiergarten am Mittwochmittag ist es am Mittwoch es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen. Autofahrer waren aufgefordert, den Bereich weiträumig umfahren. Gegen 12.30 Uhr wurden dort zwei Fahrzeuge in einen Unfall verwickelt. Zeugen sprechen von einem "großen Trümmerfeld". Bei dem Unfall wurden drei Personen verletzt, zwei von ihnen schwer.

Ein Pkw fuhr auf der Hofjägerallee in Richtung Klingelhöfer Straße und wollte dann links auf die Tiergartenstraße abbiegen. Dabei übersah der Fahrer offenbar ein entgegenkommendes Fahrzeug. Zwei Menschen wurden in dem abbiegenden Auto bei dem Aufprall schwer verletzt, die andere Person im entgegenkommenden Pkw wurde leicht verletzt.

Die Polizei setzte während der Unfallaufnahme eine Drohne ein, der gesamte Kreuzungsbereich war weiträumig abgerioegelt. Die Hofjägerallee wurde in beiden Richtungen zwischen Tiergartenstraße und Großem Stern in beiden Richtungen gesperrt. Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) sprach von einem Verkehrschaos rund um den Tiergarten. Weitere Absperrungen wegen eines Laufes sorgten für zusätzliche Behinderungen.

Die Sperrung in Richtung Großer Stern gilt jetzt ab Von-der-Heydt-Straße bzw. #Lützowplatz. Die #Tiergartenstraße ist bereits ab Hiroschimastraße #gesperrt. #Verkehrschaos rund um den #Tiergarten, da bereits die Straße des 17. Juni für den Firmenlauf heute Abend gesperrt ist. — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) (@VIZ_Berlin) May 30, 2018

Mehrere Buslinien der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) mussten umgeleitet werden. Dazu zählten die Linien 100, 106, 187 und 200.

106/187: die Linien sind zwischen Schillstraße und Großer Stern unterbrochen und werden umgeleitet. Umleitung: Kurfürstenstraße - Budapester Straße - Hardenbergstraße - Straße des 17. Juni. #BVG — BVG Bus (@BVG_Bus) May 30, 2018

100: die Linie ist zwischen Lützowplatz und Unter den Linden/ Friedrichstraße unterbrochen und wird umgeleitet. Umleitungsstrecke: Lützowufer - Schöneberger Ufer - Potsdamer Straße - Varian-Fry-Straße - Leipziger Straße - Wilhelm-Straße - Französische Straße - Glinkastraße #BVG — BVG Bus (@BVG_Bus) May 30, 2018

Erst gegen 15 Uhr konnte der Unfallwagen dann auf den Abschlepp-Lkw aufgeladen werden, so die VIZ. Die Hofjägerallee sollte kurz darauf für den Verkehr freigegeben werden.

( BM/ag )