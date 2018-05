Radfahrer bei Unfall in Köpenick schwer verletzt

Berlin. Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in Köpenick ist ein 40 Jahre alter Radfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, befuhr der Radfahrer gegen 19.05 Uhr den Radweg an der Oberspreestraße in Fahrtrichtung Lange Brücke. Im Kreuzungsbereich Oberspreestraße/Köllnischer Platz soll er bei grüner Ampel auf die dortige Fußgängerfurt gefahren sein.

Ein 85 Jahre alter VW-Fahrer, der zuvor parallel zu dem Zweiradfahrer gefahren war, soll die rote Ampel übersehen haben. Er stieß mit dem 40-Jährigen zusammen, der dadurch zu Fall kam.

Rettungskräfte brachten den Gestürzten mit schweren Verletzungen an Kopf und Bein in eine Klinik. Ein Verkehrsermittlungsdienst hat die weitere Unfallbearbeitung übernommen.

( BM )