Die Polizei untersucht, wie es zu dem Unfall am Halensee kam

Berlin-Charlottenburg Badeunfall am Halensee - Frau muss reanimiert werden

Berlin. Im Strandbad Halensee an der Koenigsallee in Berlin-Charlottenburg hat sich am Dienstagabend ein schwerer Badeunfall ereignet. Eine Frau musste reanimiert werden.

Eine Schwimmerin hatte die Frau gegen 19.30 Uhr aus dem Wasser gezogen, die zu ertrinken drohte, und die Rettungskräfte alarmiert. Die bereits Bewusstlose konnte erfolgreich reanimiert werden. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Die Frau war an einer Stelle ins Wasser gegangen, an der das Baden zum Schutz der Uferzone verboten ist, berichteten Zeugen. Die Polizei ermittelt die Hintergründe.

Zunächst hatte es geheißen, dass es sich bei dem Unfallopfer um einen Mann gehandelt habe.

( BM )