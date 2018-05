Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Mittwoch in Berlin

Bande bittet Mann um Kleingeld und raubt ihn dann aus: Ein 44 Jahre alter Mann ist in Neukölln von einer achtköpfigen Gruppe ausgeraubt worden. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, wurde der Mann in der Nacht zu Mittwoch in der Kirchhofstraße von der Gruppe angesprochen und um Kleingeld gebeten. Als er der Aufforderung nicht nachkam, wurde er aus der Gruppe heraus getreten und geschlagen. Als der 44-Jährige am Boden lag, wurden ihm Pass, Geldbörse sowie Handy entwendet. Die Gruppe flüchtete. Das Opfer wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Laster überschlägt sich: Verletzte bei Verkehrsunfall: Bei einem Verkehrsunfall an der Holzmarktstraße in Friedrichshain hat es am frühen Mittwochmorgen Verletzte gegeben. Wie die Feuerwehr mitteilte, überschlug sich in der Nähe des Ostbahnhofs ein Lastwagen. Zwei Verletzte wurden ins Krankenhaus gebracht, einer von ihnen ist der Fahrer. Die Unfallursache war zunächst noch unklar.

Feuerwehr rettet Mieter bei Feuer in Schöneberg: Bei einem Feuer in einem Wohnhaus an der Czeminskistraße in Schöneberg ist ein 29 Jahre alter Mieter mit einer Drehleiter der Feuerwehr in Sicherheit gebracht worden. Der Mann hatte sich in der Nacht zu Mittwoch auf seinen Balkon gerettet und wurde dann von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht. Er kam mit Verletzungen in eine Klinik. Das Feuer war rasch unter Kontrolle. Die Ursache des Brands war zunächst unklar, die Polizei ermittelt.

So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt Laut der Kriminalstatistik 2017 ist Berlin sicherer geworden. Bei manchen Delikten gibt es aber auch starke Zuwächse. So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt

Verkehrsmeldungen

Staustellen

Tiergarten: Von 16.30 bis ca. 20 Uhr finden im Tiergartentunnel in Richtung Kreuzberg zwischen der Einfahrt Heidestraße und der Zufahrt Invalidenstraße Vermessungsarbeiten statt. Während der Arbeiten steht nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

A 113 (Schönefeld-Zubringer): Wegen Wartungsarbeiten wird die A 113 stadteinwärts zwischen den AS Schönefeld-Nord und AS Adlershof gesperrt. Die Sperrung beginnt um ca. 21 Uhr und dauert bis Mittwochmorgen, 5 Uhr.

A 10 (Östlicher Berliner Ring): Zur Einrichtung einer Baustelle kommt es im Bereich zwischen AS Hohenschönhausen und AS Marzahn zu einer Fahrbahnverengung. Täglich steht in diesem Bereich in Fahrtrichtung Dreieck Spreeau zwischen 18 und 6 Uhr noch bis zum 6. Juni nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Wetter

Auch heute wird es mit Werten von bis zu 32 Grad sommerlich heiß. Damit steigt zum Abend hin aber die Gefahr von Unwettern mit starken Regenfällen.

Das Wetter für Berlin immer aktuell

( BM )