Die Einsatzkräfte in der Nacht in Schöneberg

Bei dem Feuer in der Czeminskistraße in Schöneberg brachte die Feuerwehr einen Mieter per Drehleiter in Sicherheit.

Berlin. Bei einem Feuer in einem Wohnhaus an der Czeminskistraße in Schöneberg ist ein Mieter mit einer Drehleiter der Feuerwehr in Sicherheit gebracht worden. Der Mann hatte sich in der Nacht zu Mittwoch auf seinen Balkon gerettet und wurde dann von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht.

Er kam mit Verletzungen in eine Klinik. Das Feuer war rasch unter Kontrolle. Die Ursache des Brands war zunächst unklar, die Polizei ermittelt.

( BM )