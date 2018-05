Kampf gegen Schwarzarbeit: Zoll durchsucht Wohnungen

Etwa 100 Beamte waren am Dienstagmorgen in Berlin im Einsatz. Im Zentrum der Ermittlungen steht ein Netzwerk von Reinigungsfirmen.

Berlin. Mit Scheinrechnungen in Millionenhöhe sollen Servicefirmen in Berlin und Brandenburg Sozialversicherungsbeiträge unterschlagen haben. Zoll und Steuerfahndung durchsuchten am frühen Dienstagmorgen ab 6.00 Uhr zwölf Wohnungen und Geschäfte, wie das Hauptzollamt mitteilte.

Ein Team aus 100 Beamten sicherte Beweise und beschlagnahmte Vermögenswerte. Bei den Durchsuchungen der Wohnungen und Geschäftsräume wurden 20 gefälschte Ausweise gefunden, davon stammten alleine 15 nur von einer Person. Drei Ausländer ohne Aufenthaltsgenehmigung wurden bei der Aktion angetroffen.

Steuerfahnder und Zoll ermittelten seit Januar 2018 im Auftrag der Staatsanwaltschaft gegen ein Netzwerk von Reinigungsfirmen. Diese sollen Schwarzarbeit systematisch vertuscht haben. Die sechs Beschuldigten stehen im Verdacht, mit Hilfe von Dritten ihre Buchhaltungen manipuliert zu haben.

Im Gegenzug erhielten sie dafür Provisionen. Innerhalb der vergangenen drei Jahre sollen so Rechnungen in Höhe von 3,5 Millionen Euro ausgestellt worden sein. In weiteren Ermittlungen soll jetzt geprüft werden, ob die mutmaßlichen Helfer auch in anderen Gewerben Betrug ermöglicht haben.

( BM/dpa )