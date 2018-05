46-Jähriger randaliert und ruft "Sieg Heil"

Berlin. Polizisten haben in der der Nacht zu Dienstag einen Mann in Rummelsburg festgenommen, der kurz zuvor die Scheibe eines Pkw eingeschlagen und lautstark "Sieg-Heil" gerufen haben soll, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Demnach soll der 46-Jährige mit freiem Oberkörper kurz nach 22 Uhr die Spittastraße laut pöbelnd entlang gelaufen sein. Dabei soll er seinen rechten Arm zum "Hitlergruß" gehoben und "Sieg-Heil" geschrien haben.

Anschließend zerschlug er mit einem kleinen Pflasterstein in seiner Hand die Seitenscheibe eines Smart. Alarmierte Polizisten des Polizeiabschnitts 64 nahmen den 46-Jährigen vorübergehend fest. Die Ermittlungen zu dem Sachverhalt führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.

