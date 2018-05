Autofahrer überschlägt sich mit Mietwagen vor Hotel

Am Lützowufer in Tiergarten hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Ein Fahrer überschlug sich mit seinem Mietauto und flüchtete.

Berlin. Am frühen Dienstagmorgen hat sich vor dem Sheraton-Hotel Esplanade am Lützowufer in Berlin-Tiergarten ein schwerer Unfall mit einem Mietwagen ereignet.

Ein Autofahrer verlor gegen 1 Uhr die Kontrolle über seinen Mini und überschlug sich mit dem Fahrzeug. Dabei beschädigte er noch zwei Autos, die vor dem Hotel parkten. Nach dem Unfall soll der Fahrer zu Fuß geflüchtet sein, wie Zeugen sagten. Verletzt wurde offenbar niemand.

Die Polizei sicherte am Unfallort Spuren, der Mietwagen wurde sichergestellt. Das Lützowufer war stadteinwärts für etwa zwei Stunden gesperrt.

( BM )