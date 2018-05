Zwei Männer antisemitisch beleidigt und bedroht

Berlin. Ein Unbekannter hat in Berlin-Neukölln zwei Männer antisemitisch beschimpft. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten die beiden Männer im Alter von 31 und 33 Jahren am Montagabend auf dem Gehweg vor einem Wohnhaus an der Selchower Straße gesessen, als der Unbekannte sie anpöbelte und beleidigte.

Als die beiden Männer ihn aufforderten, damit aufzuhören, zog er sein T-Shirt hoch und zeigte ihnen einen Gegenstand, der aussah wie ein Messer. Die Männer entfernten sich daraufhin. Der Unbekannte folgte ihnen noch kurz, verschwand dann aber. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

