Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Dienstag in Berlin

Berlin. Autofahrer überschlägt sich mit Mietwagen: Am frühen Dienstagmorgen hat sich vor dem Sheraton-Hotel Esplanade am Lützowufer in Tiergarten ein schwerer Unfall mit einem Mietwagen ereignet. Ein Autofahrer verlor gegen 1 Uhr die Kontrolle über seinen Mini und überschlug sich mit dem Fahrzeug. Dabei beschädigte er noch zwei Autos, die vor dem Hotel parkten. Nach dem Unfall soll der Fahrer zu Fuß geflüchtet sein, wie Zeugen sagten. Verletzt wurde offenbar niemand. Die Polizei sicherte am Unfallort Spuren, der Mietwagen wurde sichergestellt. Das Lützowufer war stadteinwärts für etwa zwei Stunden gesperrt.

Radfahrer wechselt vom Gehweg auf Straße und wird angefahren: Beim plötzlichen Wechsel vom Fußweg auf die Fahrbahn ist ein Radfahrer in Spandau von einem Auto erfasst worden. Die 62 Jahre alte Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 25 Jahre alte Radfahrer wurde am Kopf, Rumpf und den Füßen verletzt. Die Frau erlitt einen Schock und musste ambulant behandelt werden. Der Unfall ereignete sich am späten Montagnachmittag auf der Straße Freiheit.

Verkehrsmeldungen

S-Bahn

S2: Bis Donnerstag/Freitag jeweils 22 bis 1.30 Uhr zwischen Zepernick und Bernau unterbrochen (SEV).

U-Bahn

U6: Bis 18. Juni Betriebsbeginn zwischen U Hallesches Tor und U Platz der Luftbrücke unterbrochen. Als Ersatz fahren Busse.

Staustellen

Tiergarten: In Vorbereitung auf den Berliner Firmenlauf und Friedenslauf am 30. Mai, wird ab 12 Uhr die Straße des 17. Juni zwischen Großer Stern und Brandenburger Tor gesperrt, ebenso die Yitzhak-Rabin-Straße sowie die Ebertstraße zwischen Scheidemannstraße und Behrenstraße. Die Straßen werden ab Donnerstagmorgen, ca. 7 Uhr wieder freigegeben.

Tiergarten: Für einen Zapfenstreich der Bundeswehr wird das Reichpietschufer von 21 bis 22 Uhr in Richtung Charlottenburg ab der Stauffenbergstraße gesperrt.

A 113 (Schönefeld-Zubringer): Aufgrund von Wartungsarbeiten wird die A113 stadtauswärts zwischen den AS Adlershof und AS Schönefeld-Nord von ca. 21 Uhr bis zum Dienstagmorgen, 5 Uhr, gesperrt.

Wedding: Wegen mehrerer Fahrbahnversackungen ist die Luxemburger Straße Richtung Föhrer Straße zwischen Genter Straße und Amrumer Straße bis auf Weiteres gesperrt.

Charlottenburg und Wilmersdorf: In der Zeit von 9 bis 15 Uhr finden im Tunnel am Adenauerplatz Wartungsarbeiten (Straßenentwässerung) statt. Wechselseitig steht nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Wetter

Der Tag bringt viel Sonnenschein und nur hier und da ein paar lockere und kaum störende Wolkenfelder. Größere Quellwolken bilden sich im Tagesverlauf nur selten. Es bleibt trocken. Der Wind weht schwach bis mäßig, in Böen frisch aus Ost. 33 Grad werden erreicht.

