Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Montag in Berlin

Radfahrer von Auto angefahren und schwer verletzt: Ein 47-jähriger Autofahrer hat in Wedding einen gleichaltrigen Fahrradfahrer angefahren und schwer verletzt. Der Radfahrer hatte am Sonntagabend an einer Fußgängerampel bei Grün die Seestraße überquert, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dabei wurde er von dem Auto erfasst. Er musste zunächst von einem Notarzt behandelt werden und kam dann in ein Krankenhaus.

98 Menschen bei Unfällen am Wochenende verletzt: Das sonnige Wochenende hat in Brandenburg viele Menschen ins Freie gelockt - und zu zahlreichen Verkehrsunfällen geführt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden auf Brandenburgs Straßen insgesamt 98 Menschen verletzt. Insgesamt wurden von Freitag bis Sonntag 520 Unfälle gezählt.

Laut der Kriminalstatistik 2017 ist Berlin sicherer geworden. Bei manchen Delikten gibt es aber auch starke Zuwächse.

S2: Bis Donnerstag/Freitag 22 bis 1.30 Uhr zw. Zepernick und Bernau unterbrochen. Als Ersatz fahren Busse.

S45, S46, S47, S8, S9: Von 23.40 bis 1.30 Uhr zwischen Flughafen Schönefeld und Schöneweide, sowie zwischen Königs Wusterhausen und Schöneweide unterbrochen (SEV).

U1, U3: Bis 13. Juli kein Halt der U1 in Fahrtrichtung Uhlandstraße sowie der U3 in Fahrtrichtung Krumme Lanke am U Görlitzer Bahnhof.

U6: Bis 18. Juni zw. Hallesches Tor und Platz der Luftbrücke unterbrochen (SEV).

A 113: Wegen Wartungsarbeiten ab 21 Uhr bis Dienstagmorgen, 5 Uhr. stadtauswärts zwischen den AS Adlershof und AS Schönefeld-Nord gesperrt.

Mitte: Auf der Karl-Liebknecht-Straße bis Mitte Juni in Richtung Unter den Linden zwischen Memhardstraße und Dircksenstraße nur ein Fahrstreifen.

Prenzlauer Berg: Ab dem Morgen bis Anfang Juli ist die Landsberger Allee stadteinwärts zwischen Judith-Auer-Straße und Oderbruchstraße auf zwei Fahrstreifen verengt.

Friedrichshain: Auf der Karl-Marx-Allee stadtauswärts vor der Andreasstraße bis Mitte Juni nur ein Fahrstreifen.

Wedding: An der Baustelle Seestraße kommt ein weiterer Bauabschnitt hinzu: Ab dem Vormittag ist für ca. drei Wochen an der Kreuzung Afrikanische Straße/Amrumer Straße die Mittelüberfahrt gesperrt. Die Verbindung zwischen Afrikanischer Straße und Amrumer Straße ist damit unterbrochen. Das Linksabbiegen von der Seestraße ist nicht möglich.

Oberschöneweide: An der Kreuzung An der Wuhlheide/Spindlersfelder Straße schränkt eine neue Baustelle den Verkehrsraum ein. Auf der Straße An der Wuhlheide (Richtung Rummelsburger Straße) sowie auf der Spindlersfelder Straße (in der Kreuzungszufahrt) ist bis Anfang Juni jeweils ein Fahrstreifen gesperrt.

Sehr warme Luft bestimmt das Wetter in Mitteleuropa. Sonnenschein und Quellwolken wechseln sich ab, die Wahrscheinlichkeit von Schauern und Gewittern bleibt aber gering. Die Höchsttemperaturen liegen bei 33 Grad. In der kommenden Nacht ist der Himmel nur gering bewölkt. Die Luft kühlt sich auf 19 Grad ab.

