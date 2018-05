Radfahrerin erfasst Kind - schwer verletzt

Eine Fahrradfahrerin hat am Sonndabendvormittag in Prenzlauer Berg ein dreijähriges Mädchen erfasst und dabei schwer verletzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, sei die 24-Jährige die Danziger Straße entlang gefahren. An der Kreuzung zur Senefelderstraße stand die Dreijährige zusammen mit ihrem Vater an der Ampel. Zeugenaussage zufolge soll das Kind losgelaufen sein, als die Ampel auf Grün schaltete, um zu ihrer Mutter auf die andere Straßenseite zu laufen.

Dabei soll die Radfahrerin das Mädchen erfasst haben. Die Eltern stellten zunächst keine größeren Verletzungen bei ihrer Tochter fest, sodass alle Beteiligten ihren Weg fortsetzten. Als sich der Zustand des Mädchens später jedoch verschlechterte, kam sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo eine schwere Kopfverletzung festgestellt wurde.

( alu )