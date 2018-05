Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Sonntag in Berlin

Mann aus brennendem Auto gerettet Passanten retteten bereits am Sonnabendnachmittag in Siemensstadt einen Mann aus seinem brennenden Wagen. Der 74-Jährige war laut Zeugen gegen 17 Uhr mit seinem Opel in der Motardstraße unterwegs, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. Dabei kam er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Wagen gegen einen parkenden Lastzug. Das Auto des Mannes fing Feuer. Zeugen hielten an, zogen den 74-Jährigen aus dem brennenden Auto und brachten ihn in Sicherheit. Der Mann erlitt leichte Kopfverletzungen, die Feuerwehr löschte die Flammen im Motorraum.

Mann verletzt aufgefunden und gestorben Nach dem Tod eines 63 Jahre alten Mannes in Spandau schließt die Polizei ein Tötungsdelikt nicht aus. Passanten hatten den Mann gegen Mitternacht verletzt im Hauskavelweg entdeckt und Erste Hilfe geleistet, wie die Beamten am Sonntag mitteilten. Demnach konnten auch die gerufenen Einsatzkräfte den 63-Jährigen nicht retten - er starb am Tatort. Was genau die Todesursache war, war zunächst nicht klar.

Zwei Brandstiftungen in Nikolassee Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag in Nikolassee ein Auto und einen Container angezündet. Zunächst brannte gegen 1.20 Uhr ein geparkter VW in der Schopenhauerstraße. Nur wenig später stand ein Bauschuttcontainer in der nahen Kaiserstuhlstraße in Flammen. Zeugen zufolge hatte jemand aus einer vierköpfigen Gruppe den Inhalt mit einem Feuerzeug angezündet. Die Gruppe flüchtete unerkannt in Richtung Matterhornstraße. Die Feuerwehr löschte beide Brände.

Wettbüro in Neukölln überfallen Zwei Maskierte haben am frühen Sonntagmorgen ein Wettbüro in Neukölln überfallen. Die Unbekannten bedrohten gegen 4.25 Uhr den Angestellten des Ladens in der Sonnenallee, als er gerade abschließen wollte mit Reizgas und einer Schusswaffe. Die forderten die Einnahmen. Nachdem sie das Geld erhalten hatten, besprühte einer der täter den 30-Jährigen mit Reizgas. Ein 26 Jahre alter Gast warf noch eine Glasflasche nach den Tätern, die unerkannt flohen. Der Kunde und der Angestellte wurden leicht verletzt.

Verkehrsmeldungen

Bus und Bahn

S-Bahn

S5, S7, S75: Bis Montagmorgen zwischen Wuhletal bzw. Springpfuhl und Lichtenberg unterbrochen. Zwischen Springpfuhl und Lichtenberg sowie zwischen Biesdorf und Wuhletal SEV.

Staustellen

Innenstadt (1): Von 12 bis 20 Uhr wegen div. Demonstrationen Beeinträchtigungen u.a. auf folgenden Straßen: Alexanderplatz - Budapester Straße – Dorotheenstraße - Ebertstraße - Friedrichstraße - Große Hamburger Straße - Großer Stern - Hackescher Markt - Hardenbergplatz - Heinrich-von-Gagern-Straße - Hofjägerallee - Kapelle-Ufer - Karl-Liebknecht-Straße - Luisenstraße - Moltkebrücke - Neustädtische Kirchstraße - Oranienburger Straße - Otto-von-Bismarck-Allee - Paul-Löbe-Allee - Platz des 18. März - Rahel-Hirsch-Straße - Reinhardstraße - Rosenthaler Straße - Schumannstraße - Sophienstraße - Straße des 17. Juni - Stülerstraße - Unter den Linden - Veteranenstraße - Washingtonplatz - Wilhelmstraße - Willy-Brandt-Straße - Yitzhak-Rabin-Straße.

Innenstadt (2): Von 10 bis 15 Uhr fährt ein Fahrradkorso mit mehreren Hundert Teilnehmern von der Frankfurter Allee als Ringstrecke auf den Hauptverkehrsstraßen von Friedrichshain, Mitte, Tiergarten, Kreuzberg, Tempelhof und Treptow zurück zur Frankfurter Allee.

Wetter

Eine Hochdruckzone über Skandinavien und Osteuropa sorgt in Mitteleuropa teilweise für freundliches und warmes Wetter. Anfangs scheint die Sonne, im Lauf des Tages werden die Wolken aber zahlreicher. Nachmittags sind einzelne Schauer oder Gewitter möglich. Die Höchstwerte klettern auf bis zu 27 Grad.

( BM )