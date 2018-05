In der Motardstraße sidn am Sonnabend ein Auto und ein Lkw nach einem Unfall in Brand geraten

Ein Unfall hat am Sonnabendnachmittag einen Autobrand in Siemensstadt ausgelöst. Die Feuerwehr musste mit 30 Kräften ausrücken.

Feuerwehreinsatz Auto knallt in Siemensstadt in Lkw und brennt aus

Berlin. Bei einem Unfall in Siemensstadt sind am Sonnabendnachmittag ein Auto und ein LKW-Hänger in Brand geraten. Laut Feuerwehr krachte gegen 17 Uhr ein Pkw in der Motardstraße in einen Lkw. Der Wagen fing daraufhin Feuer, wie auch der Anhänger des Lasters. Darin befand sich laut Feuerwehr Bitumen.

Der Fahrer konnte sich selbst aus dem brennenden Wagen, verletzte sich bei dem Unfall jedoch leicht, sagte ein Feuerwehrsprecher. Der Mann wurde mit Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus gebracht.

Die anrückende Feuerwehr war mit 30 Kräften vor Ort und konnte den Brand schnell löschen. Die Motardstraße wurde ab Rohrdamm gesperrt.

#Brand #Verkehrsunfall #Siemensstadt

Ein Pkw fuhr auf einen am Straßenrand parkenden #Lkw auf und fing Feuer. Eine verletzte Person wird derzeit durch den Notarzt des #RTH betreut. Wir sind mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort.

Weitere Informationen folgen..... pic.twitter.com/Ho1lhQs1Xa — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) May 26, 2018

