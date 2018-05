Die drei Maskierten stürmten in den Supermarkt, forderten Geld und verletzten eine 28 Jahre alte Angestellte.

Überfall Unbekannte überfallen Supermarkt in Wilmersdorf

Berlin. Unbekannte haben am Freitagabend einen Supermarkt in Wilmersdorf überfallen. Wie die Polizei mitteilte, stürmten gegen 19.50 Uhr drei Maskierte in den Verkaufsraum des Marktes und forderten unter Vorhalt von Messern und einer Schusswaffe die Herausgabe der Tageseinnahmen.

Jeweils einzeln an den Kassen forderten sie die Angestellten auf, diese zu öffnen. Hierbei schlug einer der Räuber einer 28-jährigen Mitarbeiterin ins Gesicht. Anschließend flüchtete das Trio mit der Beute aus dem Geschäft, stieg in ein dunkles Auto, mit dem es in Richtung Bundesplatz davonfuhr. Die 28-Jährige wurde leicht verletzt.

( BM )