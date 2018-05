Einsatzkräfte nehmen den betrunkenen Randalierer an der Ackerstraße in Mitte fest

Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Sonnabend in Berlin

Betrunkener wirft Flasche in Menschenmenge: Ein betrunkener und randalierender Mann hat vor einer Gaststätte in Mitte zwei Menschen verletzt. Der 46-Jährige sei am Sonnabendmorgen zuvor aus dem Lokal an der Ackerstraße verwiesen worden, sagte ein Polizeisprecher. "Aus Wut darüber griff er sich anschließend eine Glasflasche und warf sie in eine Menschenmenge". Ein 32-jähriger Mann wurde am Kopf getroffen und leicht verletzt. "Er konnte ambulant versorgt werden", hieß es bei der Polizei. Ein 53-Jähriger stürzte zu Boden, als er versuchte, den Mann von einem zweiten Wurf abzuhalten. Er verletzte sich schwer am Arm und musste im Krankenhaus versorgt werden. Die alarmierte Polizei nahm den Angreifer fest.

Feuerwehr rettet verwirrten Schwimmer aus dem Urbanhafen: Ein offenbar verwirrter Mann musste in der Nacht zu Freitag von Rettungskräften aus dem Urbanhafen in Kreuzberg gezogen werden. Der Mann war komplett bekleidet in den Binnenhafen des Landwehrkanals gesprungen und schwamm dort einige Runden. Passanten bemerkten ihn und alarmierten Polizei und Feuerwehr. Über ein Megafon sprachen die Einsatzkräfte den Schwimmer an und forderten ihn auf, ans Ufer zurückzukommen - ohne Erfolg. Als ein Feuerwehrmann ins Wasser ging und ihn zu fassen bekam, wehrte sich der Mann. Dennoch konnte er überwältigt und ans Ufer gebracht werden. Dort wurde er mit einer Unterkühlung ins Krankenhaus gebracht. Ob der Mann unter Drogeneinfluss stand, war zunächst nicht klar.

Bett brannte - Zwei Menschen verletzt: Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Neukölln sind zwei Menschen verletzt worden - einer davon schwer. Das Feuer brach am Samstagmorgen aus noch ungeklärter Ursache an einem Bett aus, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Ein Mensch wurde mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die andere Person erlitt leichte Verletzungen. Zur Identität konnten zunächst keine Angaben gemacht werden. Die Retter waren am Morgen mit 30 Einsatzkräften vor Ort.

Verkehrsmeldungen

Baustelle

A 10 (Nördlicher Berliner Ring): In Vorbereitung zum sechspurigen Ausbau der A 10/A 24 zwischen Dreieck Pankow und der Anschlussstelle (AS) Neuruppin wird die A10 von 22 Uhr bis Sonntag, 14 Uhr, in beiden Richtungen zwischen der AS Mühlenbeck und dem Dreieck Pankow gesperrt. Eine Umleitung über die Anschlussstelle Wandlitz (A 11) ist ausgeschildert.

Tiergarten: Ab vier Uhr ist die Straße des 17. Juni zw. Großer Stern und Ebertstr. sowie die Yitzhak-Rabin-Str. aufgrund des 35. Berliner Frauenlaufs gesperrt. Die Ebertstr. im Bereich des Brandenburger Tors bleibt in beiden Richtungen befahrbar. Die Sperrungen werden bis 24 Uhr wieder aufgehoben.

Lichtenberg: Auf der Möllendorffstr. ereignete sich eine Fahrbahnversackung. Daher bis auf Weiteres auf der Frankfurter Alle in Richtung Gürtelstr. nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Baumschulenweg: Auf der Köpenicker Landstraße ist ab sechs Uhr ein Kraneinsatz. Bis 18 Uhr ist die Straße stadtauswärts auf einen Fahrstreifen verengt.

Neukölln: In der Anzengruberstraße versammeln sich bis 17 Uhr die Teilnehmer einer Demonstration. Der Zug führt über Donaustraße, Erkstraße, Karl-Marx-Straße, Fuldastraße und Sonnenallee zum Hermannplatz.

Wetter

Heute ist es zunächst sonnig, später ziehen Wolken auf und es kann regnen oder sogar gewittern. Die Temperaturen erreichen Werte um 24 bis 26 Grad.

