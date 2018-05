Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Erneut hat sich in Berlin ein schwerer Unfall zwischen Radfahrer und Lkw ereignet. Wie die Polizei mitteilte, sei eine 23-Jährige gegen 11 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Ebertstraße in Richtung Brandenburger Tor unterwegs gewesen sein. An der Kreuzung der Straße des 17. Juni Ecke Platz des 18. März soll sie die rote Ampel missachtet haben.

Ein Lkw-Fahrer, der in diesem Moment von der Straße des 17. Juni in die Ebertstraße abbog, erfasste die junge Frau mit seinem Sattelzug, wobei die Radfahrerin unter die Räder des Lkw geriet. Sie erlitt schwere Verletzungen an Beinen und Wirbelsäule und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Bereits am Morgen war eine Fahrradfahrerin in Charlottenburg von einem Lkw überrollt worden.