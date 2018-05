In der Kösener Straße stand der Balkon einer Dachgeschosswohnung in Flammen. Die Feuerwehr ist mit 54 Kräften vor Ort.

Feuerwehreinsatz in Schmargendorf: An der Kösener Straße 5 ist am Freitagnachmittag der Balkon einer Dachgeschosswohnung in Brand geraten, wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte. Zunächst hatte es geheißen, dass die Dachgeschosswohnung in Brand stehe.

Das Dachgeschoss befinde sich zurzeit im Ausbau und werde jetzt umfangreich kontrolliert. Die Feuerwehr sei mit 54 Kräften im Einsatz gewesen. Verletzte gebe es nicht.

#Brand in #Schmargendorf

Ein Brand brach auf einem Balkon eines sich im Ausbau befindlichen Dachgeschosses aus. Die Dachkonstruktion wird umfangreich kontrolliert. Die @Berliner_Fw ist mit 54 Kräften im Einsatz, es gibt keine Verletzten, die Lage ist bereits übersichtlich. pic.twitter.com/nv8pXNWkht — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) May 25, 2018

( BM )