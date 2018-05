Staatsantwaltschaft zeigt Video von illegalem Autorennen

24. April, 1:02 Uhr - Zwei Autos liefern sich im Tiergartentunnel ein illegales Rennen. In einer Linkskurve verliert einer der Fahrer die Kontrolle über sein Auto und kracht in der folgenden Rechtskurve in die linke Tunnelwand. Rauch steigt auf, der Wagen wird zurückgeschleudert. Diese Szene zeigt ein Video, das die Generalstaatsanwaltschaft am Freitagmittag über Twitter veröffentlichte. Der Fahrer des BMW wird bei dem Unfall verletzt. Er flieht zunächst in einem Taxi, kann aber später über das Krankenhaus ausfindig gemacht, sein Kontrahent kann entkommen.

Das Video hat die Generalstaatsanwaltschaft aus "informativen" Gründen veröffentlicht. Insgesamt ermittelt die Amtsanwaltschaft in Berlin zurzeit wegen 90 illegaler Autorennen. Einen speziellen Fahndungsaufruf gibt es hier nicht, das Video soll offenbar vielmehr zeigen, welche Folgen illegale Autorennen haben können.

Immer wieder kommen Menschen bei solchen Profilierungsfahrten ums Leben. Anfang April hatten sich ein Quad- und ein Audifahrer auf der Stadtautobahn Zeugenaussagen ein Rennen geliefert. Beim Abbremsen hatte der Quadfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, war ins Schleudern gekommen und gestürzt. Er und sein Beifahrer hatten in ein Krankenhaus gebracht.werden müssen. Der tragischste Fall ereignete sich im Anfang 2016 am Tauentzien, als zwei Autofahrer sich ein Rennen lieferten und an der Kreuzung zur Nürnberger Straße einen Jeep rammten. Dessen Fahrer kam ums Leben. Die beiden Fahrer wurden zunächst zu lebenslänglich verurteilt. Der BGH hob das Urteil wieder auf, eine Neuentscheidung steht noch aus.

Ermittlungen wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens im Berliner Tiergartentunnel am 14.04.2018 um 1.00 Uhr: Der verletzte Fahrer des Unfall-BMW konnte nach seiner Flucht in einem Taxi über das Krankenhaus ermittelt werden. Der „Kontrahent“ ist bislang noch nicht identifiziert. pic.twitter.com/idMxe3OyOh — GenStA Berlin (@GStABerlin) May 25, 2018