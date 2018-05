Mordfall Maria M.: Verdächtiger war bereits polizeibekannt

Berlin. Nach dem gewaltsamen Tod einer 84 Jahre alten Frau in Prenzlauer Berg verdichten sich die Hinweise gegen den Tatverdächtigen Bernhard N. (23). Zuerst hatte die "Märkische Allgemeine" darüber berichtet.

Zielfahnder der Berliner Polizei hatten den Tatverdächtigen Kameruner vor einer Woche in Brandenburg an der Havel festgenommen. Maria M. war am 3. Mai von ihrem Sohn tot in ihrer Wohnung an der Wichertstraße gefunden worden. In dem Fall ermittelt die 4. Mordkommission des Landeskriminalamtes.

Dringend tatverdächtig: Bernhard N., der seit einer Woche in Untersuchungshaft sitzt. Laut Staatsanwaltschaft Berlin ist die Motivlage allerdings noch unklar. Maria M. soll den Tatverdächtigen selber in ihre Wohnung gelassen haben. Nachbarn konnten den Kameruner auf Fotos identifizieren.

Bernhard N. soll wegen zahlreicher Vergehen, darunter Körperverletzungen, aktenkundig sein. N. hatte am 11. Januar 2017 drei Frauen belästigt. Das Urteil: 15 Monate. Ein Sprecherin des Amtsgerichts Brandenburg/Havel wollte das nicht kommentieren. Die zuständige Pressesprecherin sei erst am Montag wieder erreichbar, hieß es gegenüber der Berliner Morgenpost.

