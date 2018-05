Bundespolizei nimmt drei mutmaßliche Graffiti-Sprayer fest

Am Ostkreuz ertappten Zivilfahnder die Sprüher, am Bahnhof Botanischer Garten wurde ein weiterer Sprayer gefasst.

Bundespolizisten haben in der Nacht drei mutmaßliche Graffiti-Sprayer festgenommen. Wie die Bundespolizei mitteilte, beobachteten zivile Einsatzkräfte am Donnerstagabend gegen 22.25 Uhr drei Personen beim Besprühen einer Schallschutzwand am Bahnhof Ostkreuz. Die Beamten fassten zwei Männer im Alter von 37 und 38 Jahren. Der dritte Tatverdächtige flüchtete unerkannt.

Bundespolizisten dokumentierten das 37 Quadratmeter große Graffito, stellten Sprayer-Utensilien sicher und leiteten Ermittlungsverfahren gegen die Tatverdächtigen wegen Sachbeschädigung ein. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen konnten die zwei Männer die Dienststelle wieder verlassen.

Am frühen Freitagmorgen gegen 3 Uhr beschmierte ein 24-Jähriger eine Wand im Zugangstunnel des Bahnhofs Botanischer Garten. Ein 52 Jahre alter Zeuge beobachtete den Mann und alarmierte die Polizei. Die Kollegen der Berliner Polizei erwischten den Mann auf frischer Tat und übergaben ihn an die Bundespolizei.

Bei der Durchsuchung stellten die Beamten ein Päckchen mit Betäubungsmitteln sicher. Die Beamten dokumentierten die acht Quadratmeter große Schmiererei und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den polizeibekannten Mann wegen Sachbeschädigung und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam der 24-Jährige wieder auf freien Fuß.

( BM )