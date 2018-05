Lkw prallt gegen Mast und zerquetscht Auto

Ein Lkw ist am Donnerstag an der Regattastraße in Berlin-Grünau von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Oberleitungsmast der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) geprallt. Ein am Straßenrand geparktes Auto wurde dabei von dem Mast und dem tonnenschweren Lkw begraben. Nach ersten Informationen von vor Ort soll der Lkw-Fahrer eigenen Angaben zufolge einen Blackout gehabt haben. Er kam leicht verletzt unter unter Schock in ein Krankenhaus.

Der Unfall ereignete sich an der Regattastraße in Grünau

Foto: Morris Pudwell

Riesiges Glück hatte der Fahrer des geparkten Autos. Der Mann hatte seinen BMW offenbar erst Sekunden vor dem Unfall geparkt und das Auto gerade erst verlassen.

Die Berliner Feuerwehr war mit 24 Kräften im Einsatz. Wie die Feuerwehr beim Kurznachrichtendienst Twitter meldete, hatte der Lkw 30 Tonnen Kies geladen. Der Verkehr auf der Regattastraße ist bis auf Weiteres gesperrt, auch der Tramverkehr der Linie 68 ist zwischen S-Bahnhof Köpenick und S-Bahnhof Grünau unterbrochen. Der Lkw muss nun zunächst entladen werden, bevor der Lkw geborgen werden kann.

( BM )