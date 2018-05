Steine auf fahrende Autos geworfen - 14-Jähriger stellt sich

Berlin. Ein 14-Jähriger hat sich am Sonnabend der Polizei gestellt und zugegeben, Steine auf mehrere fahrende Autos auf der A100 geworfen zu haben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zuvor hatte die Behörde öffentlich nach Zeugen gesucht.

Laut Polizei hat der Teenager am Abend des 8. Mai mehrere Kleinpflastersteine auf fahrende Autos in Schöneberg geworfen. Gegen 20.45 Uhr befuhr ein 58-Jähriger mit seinem Renault die Stadtautobahn, als der Junge hinter der Tunnelausfahrt Innsbrucker Platz, wahrscheinlich von einer Brücke, mehrere Steine in den fließenden Verkehr auf der Autobahn warf.