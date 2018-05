Die Security-Frau kam mit leichten Verletzungen in eine Klinik

Die Mitarbeiterin einer Sicherheitsfirma hatte den Unbekannten beim Besprühen einer Hauswand in Neukölln bemerkt.

Berlin. Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Mittwoch die Mitarbeiterin einer Sicherheitsfirma geschlagen. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Frau den Sprayer gegen 0.35 Uhr beim Besprühen einer Hauswand an der Weisestraße in Neukölln erwischt. Der Mann schlug unvermittelt mit der Dose auf die Frau ein.

Sie erlitt leichte Verletzungen um kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Unbekannte flüchtete mit einem Begleiter in Richtung Flughafenstraße.

( BM )