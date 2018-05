An der Rudower Straße in Neukölln stieß ein Rettungswagen mit einem Auto zusammen

Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Mittwoch in Berlin

Rettungswagen stößt vor Klinik mit Auto zusammen: Direkt vor einem Krankenhaus ist in der Nacht zu Mittwoch ein Rettungswagen mit einem Auto zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich an der Rudower Straße in Neukölln. In dem Rettungswagen befand sich laut Informationen von vor Ort ein krankes Baby, das in das Krankenhaus eingeliefert werden sollte. Das Baby wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Der Fahrer des Autos und die beiden Feuerwehrleute erlitten leichte Verletzungen. Wie es genau zu dem Zusammenstoß kommen konnte, war zunächst unklar.

Auto, Anhänger und Mülltonnen brannten in Friedrichshain: Erneut hat es im Bereich der Rigaer Straße in Friedrichshain gebrannt. In der Nacht zu Mittwoch standen an der Liebigstraße zwei Anhänger, Mülltonnen und ein Auto in Flammen. Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen. Laut ersten Informationen von vor Ort geht die Polizei derzeit von Brandstiftung aus. Es entstand erheblicher Sachschaden. Verletzt wurden niemand.

Verkehrsmeldungen

Bus und Bahn

M11: Die Haltestelle "Unter den Eichen/Drakestraße" ist in Richtung S Schöneweide an die Habelschwerdter Allee vor Unter den Eichen verlegt worden.

Staustellen

Moabit: In der Zeit von 7 bis 18 Uhr steht auf dem Friedrich-Krause-Ufer in Höhe der Eisenbahnbrücke nur ein gemeinsamer Fahrstreifen für beide Richtungen zur Verfügung.

Buch: In der Zeit von 16.30 Uhr bis ca. 22 Uhr kann es wegen einer Demonstration im Bereich des S-Bhf. Buch zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Friedrichshain: Die rechte Spur ist auf der Mühlenstraße zwischen Am Postbahnhof und Straße der Pariser Kommune wegen Arbeiten an Gasleitungen gesperrt. Das Rechtsabbiegen in die Straße der Pariser Kommune ist nicht möglich.

Neukölln: Auf der Sonnenallee ist zwischen Hertzbergstraße und Thiemannstraße in beiden Richtungen nur eine Spur frei.

Oberschöneweide: Rummelsburger Straße zwischen Treskowallee und Rummelsburger Landstraße in beiden Richtungen nur eine freie Spur wegen Bauarbeiten.

Reinickendorf: Aroser Allee in Höhe Schillerring nur eine Spur in Richtung Holländerstraße. Eine Baustellenampel regelt in beiden Richtungen an der Kreuzung Gotthardstraße/Emmentaler den Verkehr.

Rosenthal: Vollsperrung Rosenthaler Weg zwischen Am Nordgraben und Guyotstraße in beiden Richtungen. Umleitungen sind eingerichtet. Der Bereich ist für Radfahrer und Fußgänger weiterhin passierbar.

Wittenau: Die Oranienburger Straße ist zwischen Wittenauer Straße und Göschenplatz gesperrt.

Wetter

Ein Hoch sorgt weiter für frühsommerliches Wetter. Der Tag startet mit viel Sonne, später ziehen einige Wolkenfelder durch. Es bleibt aber trocken bei 25 Grad.

( BM )