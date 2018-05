Rettungswagen stößt vor Klinik mit Auto zusammen

In dem Rettungswagen befand sich laut Informationen von vor Ort ein krankes Baby, das in das Krankenhaus eingeliefert werden sollte.

Der Unfall ereignete sich an der Rudower Straße in Neukölln.

Berlin. Direkt vor einem Krankenhaus ist in der Nacht zu Mittwoch ein Rettungswagen mit einem Auto zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich an der Rudower Straße in Neukölln. In dem Rettungswagen befand sich laut Informationen von vor Ort ein krankes Baby, das in das Krankenhaus eingeliefert werden sollte.

Das Baby wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Der Fahrer des Autos und die beiden Feuerwehrleute erlitten leichte Verletzungen. Wie es genau zu dem Zusammenstoß kommen konnte, war zunächst unklar.

