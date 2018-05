Auto, Anhänger und Mülltonnen brannten in Friedrichshain

In der Nacht zu Mittwoch standen an der Liebigstraße zwei Anhänger, Mülltonnen und ein Auto in Flammen.

Berlin. Erneut hat es im Bereich der Rigaer Straße in Friedrichshain gebrannt. In der Nacht zu Mittwoch standen an der Liebigstraße zwei Anhänger, Mülltonnen und ein Auto in Flammen. Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen. Laut ersten Informationen von vor Ort geht die Polizei derzeit von Brandstiftung aus. Es entstand erheblicher Sachschaden. Verletzt wurden niemand.

