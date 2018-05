Die Berliner Polizei nahm die 54-Jährige in Neukölln fest. In der Wohnung entdeckten die Beamten ihren toten Ehemann.

Berlin. Wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte, waren die Beamten in den Mittagsstunden alarmiert worden. Nach einem Hinweis der Frau fanden die Polizisten in einer Wohnung an der Emser Straße gegen 13 Uhr die Leiche ihres 65 Jahre alten Mannes.

Laut Polizei besteht der Verdacht, dass die Frau ihren Ehemann getötet hat. Die Hintergründe und der genaue Tathergang sind Gegenstand der Ermittlungen einer Mordkommission.

