In Charlottenburg und Spandau waren in der Nacht Brandstifter unterwegs. Dort brannte jeweils ein Auto aus.

Charlottenburg/Spandau Brandstifter zünden in Berlin zwei Autos an

Berlin. Ein Taxifahrer hat in der Nacht zu Dienstag in Charlottenburg ein brennendes Autos bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Unbekannte hatten gegen 1.15 Uhr das am Heckerdamm geparkte Fahrzeug angezündet. Trotz sofortiger Löschmaßnahmen brannte der BMW komplett aus.

Um 2.20 Uhr bemerkte ein Anwohner der Spandauer Ackerstraße einen angezündeten Audi. Die von ihm alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen. In beiden Fällen ermittelt ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt.

( BM )