In der Nacht geschah in Berlin wieder Einiges

Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Dienstag in Berlin

Berlin. Wohnungsbrand in Prenzlauer Berg: Am Pfingstmontag hat es am Abend in einem Wohnhaus in Prenzlauer Berg gebrannt. Das Feuer war gegen 21 Uhr an der Rudolf-Schwarz-Straße in einer Wohnung im zweiten Stock ausgebrochen. Rettungskkräfte konnten den Bewohner retten. Er und drei weitere Personen erlitten eine Rauchvergiftung. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Die Brandursache für das Feuer ist noch unklar.

19-Jähriger bei Streit unter Jugendlichen verletzt: Bei einem Streit zwischen mehreren Jugendlichen ist in Gesundbrunnen ein 19-Jähriger verletzt worden. Passanten hatten die Auseinandersetzung im Volkspark Humboldthain am Montagabend bemerkt und die Polizei alarmiert. Sechs Personen wurden festgenommen. Ein 19-Jähriger wurde mit einem Messer verletzt und kam zur Beobachtung in eine Klinik. Der Hintergrund des Streits war noch unklar.

Vier Autoinsassen und Radfahrerin bei Unfall verletzt: Bei einem schweren Unfall in Neukölln sind am Pfingstmontag vier Autoinsassen und eine Radfahrerin verletzt worden. Alle Fünf seien in Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Feuerwehr am Abend per Twitter mit. Die Radfahrerin wurde schwer verletzt. Der Unfall passierte auf der Hermannstraße nahe der U-Bahnstation Boddinstraße. Einer der beiden involvierten Wagen landete auf dem Fußweg. Mehr Details waren zunächst nicht bekannt.

Ein Toter bei Unfall auf der A9: Bei einem Unfall auf der Autobahn A9 ist am frühen Dienstagmorgen ein Mensch ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen standen zwei Autos nach einem Unfall auf der rechten Fahrbahn, als ein Lastwagen in sie krachte, wie die Polizei mitteilte. Ein Mensch starb, zwei weitere wurden verletzt - einer von ihnen schwer. Weitere Details nannte die Polizei zunächst nicht. Der Unfall ereignete sich bei Klein Marzehns (Potsdam-Mittelmark) in der Nähe der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt. Die Fahrbahnen wurden in beide Richtungen gesperrt. Wie lange die Sperrung andauern sollte, war zunächst noch unklar.

Schwerer #Verkehrsunfall in #Neukölln

Betroffen sind 2 PKW mit jeweils 2 verletzten Personen und 1 Radfahrerin, die schwer verletzt wurde. Alle 5 Verletzten werden rettungsdienstlich versorgt und in Krankenhäuser transportiert. Wir sind mit 30 Kräften im Einsatz. pic.twitter.com/vcOfyXx2ru — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) May 21, 2018

So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt Laut der Kriminalstatistik 2017 ist Berlin sicherer geworden. Bei manchen Delikten gibt es aber auch starke Zuwächse. So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt

Verkehrsmeldungen

Tram

M4 und M17: Wegen Brückenbauarbeiten sind die Linien zwischen Prerower Platz (M4) sowie Gehrenseestr. (M17) und Falkenberg bis 28. Mai unterbrochen. Ersatzverkehr mit Bussen.

Staustellen

Französisch-Buchholz: Zur Sanierung der Fahrbahndecke ist die Bucher Str. ab ca. 8 Uhr in beiden Richtungen zw. Pankgrafenstr. und der Anschlussstelle Bucher Str. gesperrt. Eine weiträumige Umleitung ist ausgeschildert. Wesentlich längere Fahrzeiten für Verkehrsteilnehmer aus Richtung Buch.

Tegel: Auf der Seidelstr. ist in Richtung Scharnweberstr. hinter der Berliner Str. nur ein Fahrstreifen frei. Die Bauarbeiten dauern vorauss. bis September.

Friedrichshain: Eine Baustelle sorgt wochentags von 9 bis 15 Uhr bis Ende Juni für Behinderungen auf der Petersburger Str. in Richtung Frankfurter Tor vor dem Bersarinplatz durch Einengung auf einen Fahrstreifen.

Tiergarten: Neue Baustelle am Reichpietschufer. In Richtung Von-der­Heydt-Straße steht zwischen Stauffenbergstr. und Hildebrandstraße bis Ende Juni nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Wetter

Bei einem Mix aus viel Sonnenschein und einigen Wolken bleibt es trocken. Der Wind weht schwach aus Ost Bis Nordost. 26 Grad werden erreicht.

Das Wetter für Berlin immer aktuell

( BM )