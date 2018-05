Verkehr Schwerer Unfall mit fünf Verletzten in Neukölln

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Neukölln sind am Pfingstmontag fünf Menschen verletzt worden, darunter auch eine Radfahrerin.

Wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte, waren zwei Pkw zusammengestoßen in denen jeweils zwei Menschen Verletzungen erlitten. Die Radfahrerin habe schwere Verletzungen erlitten. Alle Verletzten seien rettungsdienstlich versorgt und in Krankenhäuser transportiert worden. Die Feuerwehr war mit 30 Kräften im Einsatz.

Dem Lagezentrum der Feuerwehr zufolge sei die Radfahrerin zufällig vorbeigekommen und in den Unfall verwickelt worden. Die Kreuzung wurde für die Bergung der Opfer und die Unfallaufnahme gesperrt.

Schwerer #Verkehrsunfall in #Neukölln

Betroffen sind 2 PKW mit jeweils 2 verletzten Personen und 1 Radfahrerin, die schwer verletzt wurde. Alle 5 Verletzten werden rettungsdienstlich versorgt und in Krankenhäuser transportiert. Wir sind mit 30 Kräften im Einsatz. pic.twitter.com/vcOfyXx2ru — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) May 21, 2018

Ersten Angaben von vor Ort zufolge war der Aufprall der beiden Autos an der Ecke Flughafenstraße und Hermannstraße so heftig, dass auch eine Ampel abgeknickt wurde. Einer der Wagen landete auf dem Bürgersteig. Die Feuerwehr bestätigte, dass eine Lichtzeichenanlage so schwer beschädigt worden sei, dass man sie entfernt habe.