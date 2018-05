Brutaler Raubversuch beim Karneval der Kulturen

Berlin. Eine Gruppe junger Männer hat in der Nacht zu Sonntag in Berlin-Kreuzberg versucht, einen 45-Jährigen zu berauben. Nach den bisherigen Ermittlungen wurde der Mitarbeiter eines Standes auf dem Festgelände des Karnevals der Kulturen am Waterloo-Ufer gegen 23.30 Uhr von fünf jungen Männern umringt, als er gerade schließen wollte.

Aus der Gruppe heraus sei er dann geschubst, geschlagen und getreten worden und die Angreifer versuchten, ihm seinen Rucksack vom Rücken zu reißen. Das misslang. Ohne Beute flüchteten die Männer in unbekannte Richtung.

Wenig später erkannte der 45-Jährige gemeinsam mit seiner Schwägerin vier Mitglieder der Angreifergruppe auf dem Festivalgelände wieder. Alarmierte Polizisten nahmen die vier 17, 18, 20 und 24 Jahre alten mutmaßlichen Täter fest. Der 18-Jährige ist als Intensivtäter polizeibekannt und wurde mit den anderen der Kriminalpolizei der übergeben.

( BM )