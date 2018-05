Mietwagen-Fahrer kracht frontal in Auto

In Neukölln hat sich in der Nacht ein schwerer Unfall ereignet. Dabei prallte ein Mietauto frontal auf einen zweiten Wagen.

Berlin. An der Kreuzung Sonnenallee Ecke Dammweg in Berlin-Neukölln hat sich in der Nacht zu Sonntag gegen 1.30 Uhr ein schwerer Unfall ereignet. Dabei prallte ein Mercedes einer Mietwagenfirma mit voller Wucht in die Fahrerseite eines anderen Autos.

Bei dem Unfall wurden vier Personen verletzt, zwei davon schwer. Die Feuerwehr war mit einem Löschfahrzeug, vier Rettungswagen und zwei Notärzten vor Ort im Einsatz. Die weiteren Ermittlungen hat der Unfalldienst der Polizei übernommen.

Mehr Polizeimeldungen:

66 Jahre alter Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Pkw erfasst Mutter und Kind - beide schwer verletzt

Jugendlicher schlägt schwulen Mann und landet im Krankenhaus

Kind bei Zusammenstoß mit Rettungswagen verletzt