Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Pfingstsonntag in Berlin

Berlin. Mietauto kracht in Pkw: An der Kreuzung Sonnenallee Ecke Dammweg in Neukölln hat sich in der Nacht zu Sonntag gegen 1.30 Uhr ein schwerer Unfall ereignet. Dabei prallte ein Mietauto mit voller Wucht in die Fahrerseite eines anderen Pkw. Bei dem Unfall wurden vier Personen verletzt, zwei davon schwer. Die Feuerwehr war mit einem Löschfahrzeug, vier Rettungswagen und zwei Notärzten vor Ort im Einsatz. Die weiteren Ermittlungen hat der Unfalldienst der Polizei übernommen.

Bei dem Unfall wurde die Fahrerseite des zweiten Autos stark beschädigt

Foto: Thomas Peise

Schwerer Unfall - Autofahrer schneidet Radfahrerin und flüchtet: Eine Radfahrerin ist in Kreuzberg bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Die 28-Jährige fuhr am Sonnabend auf der Gitschiner Straße, als sie von einem überholenden Auto geschnitten wurde. Beim Versuch auszuweichen, prallte die Frau nach Angaben einer Polizeisprecherin vom Sonntag gegen einen parkenden Lastwagenanhänger. Mit schweren Kopfverletzungen kam sie ins Krankenhaus. Der Fahrer oder die Fahrerin des Autos flüchtete unerkannt

Verkehrsmeldungen

Staustellen

Kreuzberg: Der Umzug des Karnevals der Kulturen beginnt ab Mittag. Erste Sperrungen ab 7 Uhr auf dem Straßenzug Yorckstr., Gneisenaustr., Südstern und Hasenheide. Ab 11 Uhr Sperrung des Mehringdamms, ab 14 Uhr des Hermannplatzes (incl. Zufahrten von Sonnenallee, Karl-Marx-Str., Hermannstr., Kottbusser Damm), jeweils bis Pfingstmontag 4 Uhr.

Mitte, Friedrichshain, Kreuzberg und Tiergarten: Um 20 Uhr beginnt eine Skater-Veranstaltung am Alexanderplatz. Die Strecke führt auf den Hauptverkehrsstraßen u.a. über Frankfurter Allee, Puschkinallee, Leipziger Straße, Straße des 17. Juni und Unter den Linden zurück zum Alexanderplatz.

Charlottenburg: Bis 11 Uhr versammeln sind mehrere hundert Motorradfahrer auf dem Olympischen Platz für eine gemeinsame Fahrt bis zum Pariser Platz. Die Strecke führt über Olympische Straße, Reichsstraße, Messedamm, Halenseestraße, Kurfürstendamm, Joachimsthaler Straße, Hardenbergstraße, Großer Stern, Spreeweg, Alt-Moabit, Invalidenstraße, Chausseestraße, Torstraße, Otto-Braun-Straße, Alexanderstraße, Karl-Liebknecht-Straße und Unter den Linden zum Pariser Platz.

Westend: Die Baustelle auf der Heerstraße in Höhe Glockenturmstraße wird stadtauswärts von 9 bis 15 Uhr eingeengt. In dieser Zeit nur ein Fahrstreifen.

Wetter

Es erwartet uns freundliches und trockenes Wetter, dabei wechseln sich Sonnenschein und ein paar Wolken ab. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost. 23 Grad werden erreicht.

