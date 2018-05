Ein Pkw hat am Sonnabend in Marzahn eine Mutter und ihr Kind erfasst. Die beiden mussten schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Unfall in Marzahn Pkw erfasst Mutter und Kind - beide schwer verletzt

Berlin. Eine Mutter und ihr Kind sind am Sonnabendnachmittag in Marzahn von einem Pkw erfasst und schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der Unfall ereignete sich laut Berliner Feuerwehr gegen 15 Uhr am Helene-Weigel-Platz. Die Mutter und ihr Kind wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Der Fahrer des Pkw stände unter schock und sei ebenfalls ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Feuerwehrsprecher.

