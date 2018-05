Sauer wegen verlorenem PC-Spiel - Raser drückt aufs Gas

Berlin. Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Berlin-Wedding in der Nacht zu Sonnabend ist der Autobahnpolizei ein 25-Jähriger ins Netz gegangen.

Gegen 1.35 Uhr konnten die Beamten einen Peugeot auf der A 111 in Fahrtrichtung Süd zwischen dem Tunnel Flughafen Tegel und der Anschlussstelle Am Festplatz anmessen. Der Mann war dort mit rund 170 km/h statt der erlaubten 80 km/h unterwegs. Als die Zivilpolizisten den Fahrer stoppten, gab er an, nach einem Computerspielturnier schnell nach Hause zu wollen.