Radfahrer mit Frau auf dem Gepäckträger prallt gegen Smart

In Friedrichshain sind zwei Personen schwer verletzt worden. Die beiden, die gemeinsam auf einem Rad saßen, prallten gegen einen Smart.

Berlin. Gegen 4.15 Uhr hat ein Autofahrer am frühen Samstagmorgen an der Wühlisch- Ecke Gryphiusstraße in Friedrichshain einen 34 Jahre alten Fahrradfahrer erfasst, der noch eine 27 Jahre alte Frau auf dem Gepäckträger beförderte.

Der Radfahrer war, ohne auf den Verkehr zu achten, vom Gehweg auf die Fahrbahn gefahren. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Smart eines 19-Jährigen.

Die beiden Personen wurden erst gegen die Windschutzscheibe des Smarts und anschließend auf den Boden geschleudert. Dabei wurden sie schwer verletzt. Beide kamen mit Notarztbegleitung in ein Krankenhaus.

Die genauen Umstände untersuchte vor Ort der Verkehrsermittlungsdienst der Polizei. Die Wühlischstraße war für mehrere Stunden zwischen Knorrpromenade und der Holteistraße gesperrt.

( BM )